شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بديع.. سقوط أمطار وزخات برد على الشفا بالطائف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار بغزارة في الطائف، حيث تساقطت زخات المطر على الأشجار وأسقف المركبات. وحظى المقطع بتفاعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوه تحت عنوان ” أمطار وبرد الشفا في الطائف”. وكان المركز الوطني للأرصاد قد كشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، متوقعًا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

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