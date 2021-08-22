شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
وأوضحت قوات التحالف،أن الميليشيا الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين بالمملكة، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وتستمر المليشيا الإرهابية ، في استهداف المدنيين عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
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