إعلان عودة صلاة السبت إلى الكنيس اليهودي بالعاصمة البحرينية لأول مرة منذ 1947... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر آل خليفة، عبر "تويتر" صورا تظهر جوانب من عودة الصلاة اليهودية وأرفقها بتعليق قال فيه: "صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود إلى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947".

ووصف آل خليفة ذلك الحدث بأنها "لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود وتاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، إن هناك تحضيرات جارية لإقامة حفل كبير مع إسرائيل في الذكرى الأولى لتطبيع العلاقات بين البلدين منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين إسرائيليين أدلى بها آل خليفة الذي وصل إلى إسرائيل، يوم 8 أغسطس/ آب الجاري في زيارة استغرقت 4 أيام.

وبحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية الرسمية "كان"، قال المسؤول البحريني: "تم التخطيط لحدث واسع النطاق للاحتفال بالذكرى السنوية للاتفاقات الإبراهيمية... من المستحيل ترك يوم 15 سبتمبر يمر على هذا النحو، يجب أن نحتفل".

وترغب إسرائيل في عقد اجتماع قمة بحضور كبار المسؤولين من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب - وربما حتى من دول أخرى، بحسب القناة.

وعن العلاقات مع إسرائيل، قال آل خليفة إن أول سفير بحريني، خالد يوسف الجلاهمة، سيصل قريبا إلى إسرائيل، وقد وصل بالفعل فريق من الدبلوماسيين إلى إسرائيل لتمهيد الطريق لوصوله.