لحظة إصابة جندي إسرائيلي برصاصة من مسافة صفر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الموقع الإلكتروني "غزة الآن"، مساء أمس السبت، مقطع فيديو يظهر مشهد إصابة جندي إسرائيلي وهو واقف خلف جدار عازل، في الوقت الذي يُطلق فيه الرصاص على متظاهرين فلسطينيين عبر ثقب في الجدار نفسه، شرقي غزة، ليفاجأ برصاصة واحدة من الثقب نفسه.

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية، أمس السبت، عن إصابة جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين التابعة لقوات حرس الحدود، بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار عند السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة.

ويوثق مقطع الفيديو لحظة محاولة فتية وشباب فلسطينيين سحب سلاح أحد الجنود الإسرائيليين، الواقف خلف الجدار الفاصل شرق مدينة غزة، في وقت أسرع شاب فلسطيني وأدخل فوهة مسدس في الثقب الواقف خلفه الجندي، وأطلق النار عليه مباشرة، من مسافة صفر.

ووقعت، أمس السبت، اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على الحدود، خلفت عشرات الجرحى من بينهم شرطي إسرائيلي وفتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما وأصيب كلاهما بجروح خطيرة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن الأحداث خطيرة في المنطقة الجنوبية ولن تقبل تل أبيب أي خروقات والمساس بالسيادة الإسرائيلية.

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن الطائرات الإسرائيلية، شنت 3 غارات جوية استهدفت موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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