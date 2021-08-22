الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

دبي - محمود عبدالرازق - المشاركون في المهرجان رفعوا الأعلام الفلسطينية واقترب العشرات من الشبان نحو السياج الفاصل لرشق قوات الجيش الإسرائيلي المرابطة في تلال ومواقع عسكرية خلفه بالحجارة، كما جرى حرق إطارات السيارات، ليتحول المهرجان الشعبي إلى مواجهات ويصاب 41 فلسطينيا بجروح مختلفة من بينهم 10 أطفال وصحفي.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، في حديث لـ "سبوتنيك": "إن المقاومة من حقها فرض معادلتها على إسرائيل لتحقيق العيش بحرية ودون حصار واستيطان، وهذه الذكرى التي أحياها جماهير شعبنا تزيدنا إصرارا على استمرار نهج المقاومة والانتصار في كل المعارك".

وأضاف: "إن أي تصعيد من قبل إسرائيل واستمرارها في التوسع الاستيطاني وقصف قطاع غزة سيجرنا إلى مواجهة إكبر وأوسع".

AJOUAD JARADAT الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى

الشرطة الإسرائيلية، قالت: "إن أحد المتظاهرين الذين تمكنوا من الوصول للسياج الفاصل حاول سحب سلاح جندي إسرائيلي"، مشيرة إلى "أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه خلال المواجهات التي اندلعت بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين عند السياج الحدودي شرقي مدينة غزة".

المواجهات الأخيرة عند السياج الحدودي هي الأعنف بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي منذ توقف مسيرات العودة الشعبية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، في وقت يسعى الوسطاء إلى خفض التصعيد الإسرائيلي من جهة ووقف الفعاليات الشعبية على حدود قطاع غزة من جهة أخرى.

الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى AJOUAD JARADAT

الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى AJOUAD JARADAT

الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى AJOUAD JARADAT

الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى ونقل جرحى أثناء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي AJOUAD JARADAT

الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى AJOUAD JARADAT

الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى AJOUAD JARADAT

الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى AJOUAD JARADAT 1 / 7 AJOUAD JARADAT الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى

وقال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه الوطنية"، مؤكدا "أن غزة ستبقى تدافع عن حقها في الحياة الكريمة الحرة في كل المجالات، وعلى إسرائيل التوقف عن ممارساتها وحصارها لقطاع غزة".