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قيس سعيد يشكر السعودية على "دعمها القوي" لتونس

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دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل قيس سعيد، صباح، اليوم الأحد، أحمد قطان، بقصر قرطاج، وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد سعيد على أن "الشعب التونسي لن ينسى المواقف المشرفة والمد التضامني النبيل للمملكة العربية في هذه الظروف الدقيقة".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء كان فرصة جدّد خلالها رئيس الدولة الإعراب عن جزيل الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما القوي لتونس في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب، وحرصهما الثابت على مزيد توطيد روابط الأخوة العريقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وترسيخ قيم التآزر والتعاون بين الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان بأن "رئيس الجمهورية جدد تأكيده على حرص تونس الراسخ على مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمعها بالمملكة".

وأكد سعيد على أن "ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده".

مشددا على أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء".

ونقل البيان الرئاسية التونسية عن قطان تأكيده على أن "السعودية حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في كافة المجالات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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