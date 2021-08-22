النهضة التونسية تعلق على بيان سعيد بعد محاولة التهجم عليه

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة في بيانه، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، 4 نقاط تعقيبا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه، أو تعرض لعائلته، وجاءت كما يلي:
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ثانيا: عبرت الحركة عن تضامنها التام مع عائلة رئيس الجمهورية، إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو إقحامها في التجاذبات، ورفضنا لهذا السلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا.
ثالثا: تؤكد الحركة على رفض هذه الممارسات، واستعدادنا لاتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أي من قواعدنا يثبت من خلال تدويناته الإساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي.
رابعا: شددت الحركة على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الشامل، بعيدا عن الإقصاء.
واتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أطرافا سياسية بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء، مشددا على أنه "لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا".
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية تمكنت من "الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرقي تونس".