أردوغان يرد لأول مرة على قصف تركي لمستشفى في شمال العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Dmitriy Vinogradov

وقال أردوغان، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه "خلافا لإدعاءات التنظيم الإرهابي، فإن الموقع المستهدف ليس مستشفا أو مركزا صحيا، بل قاعدة لمجموعة متمردة تابعة لحزب العمال الكردستاني"، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية.

واعتبر الرئيس التركي أن "التنظيم يلجأ إلى هذا النوع من الأكاذيب عندما يشتد عليه الخناق"، مشيرا إلى أن "تركيا تتصرف بحساسية عالية خلال هذا النوع من العمليات".

وأدى القصف الذي استهدف الثلاثاء الماضي، مستشفى استقبل عنصرا من حزب العمال الكردستاني في بلدة سنجار، الواقعة في شمال غرب العراق، إلى ثمانية قتلى، وفق ما أعلنته الإدارة المحلية.

يذكر أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق، ويقول إنها موجهة ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني الموجودين في الأراضي العراقية، تتسبب في غضب بغداد وأدت إلى توتر العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية.

يمكنكم متابعة أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.