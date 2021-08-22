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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: عدم تسجيل «البصمة» للعاملين لديك يعرضك لإيقاف خدماتك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن عدم تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” للعاملين لدى صاحب العمل يعرضه لإيقاف خدماته.
يذكر أن الجوازات، قد كشفت أن تسجيل البصمة للمقيم والتابعين له شرط لتنفذ خدمات “الجوازات”.
من جهة أخرى طالبت الجوازات في وقت سابق، بضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل الوصول، وذلك للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.
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