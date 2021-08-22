إشادة إسرائيلية بـ"مصورة" سعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أشادت من خلالها بالمصورة السعودية أماني القحطاني.

وهنأت الخارجية الإسرائيلية المصورة السعودية أماني القحطاني، بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها، مؤخرا، موضحة أنها ثمرة التغيير والتشجيع على الانطلاق والإبداع النسوي السعودي في المملكة.

وجاءت تلك التهنئة تعليقا على ما نشر على الصفحة الرسمية لصفحة "سعوديات مبدعات"، والتي أكدت من خلالها حصول القحطاني على 373 جائزة خلال سنة وشهرين، فضلا عن 4 ألقاب دولية في التصوير، فيما حصدت 29 جائزة دولية، ليصل مجموع جوائزها إلى 52 جائزة في مطلع هذا العام 2021.

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