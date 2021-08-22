دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن طائرة مسيرة تركية دمرت، ظهر الأحد 22 أغسطس/ آب، سيارة عسكرية عائدة لقيادي في تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في بلدة هيمو بريف القامشلي الغربي، شمال شرقي سوريا، مع ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

© Sputnik . Attia Al-Attiyah الطيران المسير التركي يكثف من استهدافاته للمسلحين (الأكراد) شمالي سوريا

وقالت المصادر لمراسل "سبوتنيك" إن السيارة المستهدفة كانت مركونة قرب أحد المراكز الطبية، أو ما يسمى (بيت الجرحى) التابع لتنظيم "قسد" في (هيمو) بريف القامشلي الغربي، وهذه البلدة تضم مجموعة كبيرة من المؤسسات والمقرات العسكرية التابعة للتنظيم.

ويأتي هذا التطور العسكري في الحرب المستمرة بين الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف، وبين الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي في طرف أخر، على خطوط التماس في قرى وبلدات ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.

© Sputnik . Attia Al-Attiyah الطيران المسير التركي يكثف من استهدافاته للمسلحين (الأكراد) شمالي سوريا

وأدت الاشتباكات إلى مقتل عدد كبير من مسلحي الطرفين إضافة إلى مجموعة من المدنيين وإصابة آخرين، مع حركة نزوح جماعية للأسر المدنية العربية من منازلهم وقراهم نتيجة اشتداد القصف المتبادل.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي تستهدف فيها طائرات مسيرة تركية مواقع عسكرية ومراكز تابعة لتنظيم "قسد" في مدن شمال شرقي سوريا خلال الــ 72 ساعة، وهو ما يعد تطوراً جديداً في الحرب التي أعلنتها تركيا ضد مسلحي تنظيم "قسد" الذين تعتبرهم الذراع العسكري لــ (حزب العمال الكردستاني التركي)، بحسب المصادر.

© Sputnik . Attia Al-Attiyah الطيران المسير التركي يكثف من استهدافاته للمسلحين (الأكراد) شمالي سوريا

وكانت طائرة مسيرة تركية استهدفت يوم الخميس الماضي اجتماعاً لقياديين في تنظيم "قسد" في مقر ما يسمى"العلاقات الاجتماعية" ببلدة تل تمر شمال غربي الحسكة ما أدى لمقتل أربعة منهم بينهم قيادية امرأة حيث اعترف التنظيم بمقتلهم جميعاً.

وفي اليوم نفسه، كانت استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة يقودها القيادي في تنظيم "قسد" المدعو صلاح الدين سعيد شهابي، الملقب "ريناس روج" هو (إيراني الجنسية)، من كوادر حزب العمال الكردستاني على طريق (القامشلي- عامودا) عند مفرق "علي فرو" شمالي الحسكة ما أدى لمقتله على الفور، كما قتل عدد من عناصر تنظيم "قسد" باستهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة بمحيط مدينة عين العرب (كوباني) شمالي حلب مساء أمس السبت.