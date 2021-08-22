شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى يبحث مع رئيس الوزراء العراقى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور الكويت حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم - خلال اللقاء - تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والموضوعات إضافة إلى ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات.

وقد بحث رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها للوصول إلى مرحلة مُتقدمة من التكامل، وتعزيز التعاون المشترك، فى مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والتجارة.