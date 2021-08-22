شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي آخر التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، آخر التطورات في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الرئيس الأمريكي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، الأحد، عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول، مؤكدا أن هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.