جمعية المراجعين الداخليين تعلن انتهاء التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أعلنت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين انتهاء مرحلة التسجيل في برنامج “قيادة المراجعة الداخلية”, الذي يأتي بالتعاون مع جامعة هارفارد والشراكة مع سابك، وذلك بعد أن أطلقت الجمعية البرنامج القيادي الرائد مطلع أغسطس الجاري وسط حضور ومشاركة واسعة من الجهات والقطاعات الحيوية.

وكشفت لجنة مراجعة برنامج “قيادة المراجعة الداخلية” عن اكتمال مرحلة التسجيل في البرنامج الخميس الماضي، محققةً نسبة تسجيل تجاوزت 180% من قبل المراجعين الداخليين, حيث يعد البرنامج الأول من نوعه في المملكة لإعداد وتأهيل القادة في مهنة المراجعة الداخلية.

وأشارت إلى أن برنامج “قيادة المراجعة الداخلية” يمتد 5 أشهر من 5 أكتوبر 2021م حتى 22 فبراير 2022م، وذلك بعد اكتمال إجراءات التسجيل والفرز خلال الشهر الجاري، واجتياز الاختبارات والمقابلات اللازمة للمتقدمين.

ويشتمل برنامج “قيادة المراجعة الداخلية” على ثلاثة محاور رئيسة، أولها “التفكير الإستراتيجي” الذي يركز على بناء المهارات الإستراتيجية وعقلية توليد الأفكار، والانتقال من النهج التبادلي إلى النهج التحويلي، فيما يعزز المحور الثاني “التغيير عبر التأثير” مهارات المفاوضة وشبكة العلاقات المتينة، والتواصل الهادف وتنمية الذكاء العاطفي، أما المحور الثالث “قيادة التغيير” فيركز على تشجيع المساءلة، وتبنّي عقلية توسعية وبنّاءة، والتعامل مع التردد في إحداث التغيير.

وحرصت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بتعاونها مع هارفارد للأعمال والنشر وشراكتها مع (سابك) على تصميم برنامج مهني وقيادي يمزج بين أحدث ما توصلت إليه هارفارد في علوم القيادة مع أبرز أبحاث وتطورات مهنة المراجعة الداخلية وفق أعلى المعايير الدولية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، سعياً منها إلى تمكين المراجعين الداخليين من الأدوات الفاعلة لمواكبة النهضة الشاملة والتطور الاقتصادي المتسارع الذي تعيشه المملكة.