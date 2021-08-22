محافظ الزلفي يلتقي مدير مستشفى المحافظة الجديد

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الخليج – حسن القبيسي : ألتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم بمكتبه في ديوان المحافظة الأخصائي عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني مدير مستشفى الزلفي المعين حديثاً

وجرى خلال اللقاء استعراض جملة من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية وسبل تطويرها ، هذا وقد دعا محافظ الزلفي الشعلاني وزملاؤه إلى بذل المزيد من الجهود والعمل خدمة لأهالي المحافظة

لافتًا النظر إلى ما يحظى به القطاع الصحي من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطن في المملكة كافة. ومنوها بحرص ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز للتطوير والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة

ومن جانبه، أعرب الشعلاني عن تقديره وامتنانه لمحافظ الزلفي معتبرا كلماته وتوجيهاته خير معين له في أداء عمله هو وزملائه في القطاع الصحي بالمحافظة