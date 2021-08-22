شكرا لقرائتكم خبر عن صدور الموافقة الكريمة على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام «مكافحة التستر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة صدور الموافقة الكريمة على تمديد الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع ” تويتر” أن الفترة التصحيحية سوف تنتهي في 16/2/2022م ، داعية إلى الاستفادة من مزاياها والإعفاء من عقوبات النظام وما يترتب عليها.
وأكدت الوزارة أنه للتقديم على سحب طلب التصحيح من خلال الضغط على الرابط التالي(أضغط هنا)، وذلك قبل الفترة المذكورة والتي سوف تنتهى في سهر فبراير المقبل.
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