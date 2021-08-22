الأمن اللبناني يضبط أكثر من 100 ألف ليتر من المازوت

دبي - محمود عبدالرازق - بالإضافة لخزانات عائدة لمحطتين في كسارة والمرج تم ختمها بالشمع الأحمر.

وبحسب ما نشرته قوى الأمن بصفحتها الخاصة على "تويتر"، فقد تم توزيع قسم من المضبوطات وفق التعرفة الرسمية على "شركة كهرباء زحلة"، وجمعيتين خيريتين وقصر عدل زحلة، بناءً لإشارة القضاء المختص".

هذا وأعطت السلطات اللبنانية، يوم السبت، الموافقة على فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل من مازوت وبنزين بـ 225 مليون دولار أمريكي لغاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووافقت السّلطات اللبنانية على هذه الإجراءات الجديدة، خلال اجتماع طارئ لمعالجة أزمة المحروقات بعد تفاقم أزمة المحروقات في البلاد، وذلك بعد أن رفع مصرف لبنان الدعم عن المحروقات كلياً ورفض رئاستي الجمهورية والحكومة هذا القرار.

وأسفر الاجتماع الطارئ الذي عقد، أمس السبت، في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب ووزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان المركزي، عن معالجة تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، من خلال الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء.