إسرائيل: بينيت سيعرض خطة على بايدن لوقف الطموح الإيراني

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن إيران تتقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم، وعملت على تقصير الفترة الزمنية المطلوبة لتجميع المواد الضرورية لتصنيع قنبلة نووية واحدة.

وأكد بينيت أنه سيغادر بلاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلتقي بالرئيس جو بايدن، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة مهم جدا، بدعوى أن الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، موجودان في نقطة مصيرية بشأن إيران.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الآن هو الوقت المناسب لصد الإيرانيين ولوقف هذه التصرفات، وهو ما سيقوله للرئيس الأمريكي، مضيفا أنه يجب عدم منح الإيرانيين أي فرصة لتحسين أوضاعهم، من خلال إعادة الدخول في اتفاقية نووية قد انتهت صلاحيتها.

وأشار نفتالي بينيت إلى أنه سيعرض خطة ممنهجة على الرئيس جو بايدن، أعدتها إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، من أجل كبح جماح الإيرانيين على الصعيد النووي، وكذلك على صعيد العدوان الإقليمي أيضا ـ على حد زعمه.

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