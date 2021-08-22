شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فئات الأكثر عرضة لمضاعفات حرارة الطقس (إنفوجرافيك) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، 7 فئات الأكثر عرضة لخطر مضاعفات الطقس شديد الحرارة.
وأبانت في أنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات حرارة الطقس هم، كبار السن والرضع والأطفال، والأشخاص المصابون بزيادة الوزن، والمصابون بالأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والحوامل.
وتابعت : إضافة إلى العاملين في أماكن حارة ومغلقة دون تكييف، كما يمكن أن يتأثر الشبان والأصحاء، إذا شاركوا في أنشطة بدنية شاقة أثناء الطقس الحار.
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