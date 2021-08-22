شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في نيويورك تدعو المواطنين لاتباع التعليمات بسبب الإعصار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ناشدت قنصلية المملكة في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين هناك بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بإعصار “هينري”. ونوهت القنصلية المواطنين في ولاية كونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي بإتباع تعليمات وارشادات السلطات المحلية لتلك الولايات بشأن إعصار “Henri”. وأوضحت القنصلية، أنها تأمل الحد من السفر والقيادة قدر الإمكان حتى انتهاء العاصفة، وفي حالة الطوارئ الاتصال على: (917-690-2663 / 917-690-0414)

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