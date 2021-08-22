ما هي كيفية استعادة ذكريات الأماكن المفضلة بواسطة خرائط جوجل وأبل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

في عالم التكنولوجيا مثلما هناك مزايا تسهم في تسهيل الحياة وجعلها أكثر رفاهية، فهي أيضا تتطلب الحذر فيما يتعلق بخصوصية البيانات.



ينطبق ذلك على خرائط جوجل وأبل المتطورة التي تتيح خاصية استعرض جانب من الذكريات الشخصية، فيما يتعلق بالأماكن التي مررت بها وتاريخ الزيارة خلال الفترة الزمنية التي تحددها.

هذه الخاصية مهمة للغاية لمراقبة خط سير الأطفال خارج المنزل، حيث تتيح إمكانية تتبع حركته وفق تتابع زمني ومكاني محدد بمنتهى الدقة.

ولكن في المقابل عليك أن تقبل تفعيل خاصية تحديد الموقع GPS بشكل دائم، والسماح لتطبيقات الخرائط بالوصول إليه ومراقبته طوال الوقت.

يثير هذا بالطبع مخاوف اختراق خصوصية البيانات، في ظل اتجاه شركات تكنولوجية لبيع أو توظيف هذه البيانات في أعمال التسويق لتعزيز القدرة على الوصول للمستخدمين المستهدفين.

في النهاية قرار استخدام هذه الخرائط يعود إليك، وسنشرح في السطور التالية طريقة تفعيل كل من خرائط جوجل وأبل.

سواء إذا كنت تحمل هاتف مدعوم بنظام آندرويد أو آي أو إس، فإنه بإمكانك الاستفادة من المزايا الكبيرة التي تقدمها خرائط جوجل، فعليك فقط عند اقتناء هاتف آيفون تثبيت البرنامج.

برنامج خرائط جوجل يوفر ميزة التسجيل الكامل لخط السير، بما فيه تفاصيل الأماكن التي تتردد عليها، أو التي تمر عليها في طريق السير.

كما قولنا أنه يجب تشغيل خاصية GPS والسماح لخرائط جوجل بالوصول إليها، ثم بعد ذلك عرض سجل خط السير عبر موقع خرائط جوجل، علما بأن لن يمكنك الوصول إليها عبر التطبيق في الهاتف.

وتظلل خرائط جوجل الأماكن التي قمت بزيارتها باللون الأحمر لتسهيل تتبعها، مع توفير خاصية تفعيل وقت الزيارات خلال أي مدة زمنية ترغب في تحديدها.

لتفعيل الخدمة هناك عدة خطوات متلاحقة، تبدأ بالتوجه لإعدادات الهاتف، واختيار إعدادات الخصوصية ثم خدمات الموقع، والبحث عن خدمات النظام، وبعد ذلك الضغط على قائمة الأماكن الهامة.

حينها سيكون عليك تفعيل خاصية تسجيل الأمكان الهامة، حتى تجد الأماكن المهمة التي ترددت عليها، وتم حفظها في سجل الهاتف.

وعند الضغط على أي مكان منها، ستعرض الخريطة هذا الموقع وكذلك الأماكن المجاورة له.