انفجار بسيارة مفخخة في مدينة زلة جنوب شرقي العاصمة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي– سبوتنيك. ‏وقال مصدر عسكري ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "سيارة مفخخة انفجرت في بوابة زلة المدخل الغربي من قبل تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)".

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وأوضح أنه: "لا توجد أضرار بشرية وتمت الرماية على البوابة وتم القبض على المنفذ الذي أصيب إصابة بالغة".

‏كما أكد مصدر أمني ليبي أن بوابة أمنية استهدفت بسيارة مفخخة من قبل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي اليوم الأحد.

وأضاف المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، وفضل كشف عن اسمه لدواعي أمنية، أن "داعشي قام بتفجير بوابة زلة باتجاه ودان [في الجفرة] بسيارة تويوتا".

هذا وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، وتفجيرات في مناطق متفرقة من البلاد.