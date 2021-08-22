الأردن يبعث طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عمون"، فإن الطائرة انطلقت تنفيذا للتوجيهات الملكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

© Sputnik . ABED K BAY

وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، لتوصيلها إلى الجهات المعنية في لبنان، بهدف مساندتها في ظل الظروف التي يمر به البلد العربي.

قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية حسين الشبلي إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الطبية في القطاعين العام والخاص لتوفير مواد ومستلزمات طبية لتوصيلها إلى لبنان.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن الهيئة بعثت إلى لبنان طائرتي مساعدات طبية خلال الأسبوع الماضي.

ومع تفشي جائحة فيروس كورونا في ربيع عام 2020، أصبح من الواضح أن نظام الرعاية الصحية في لبنان يفقد السيطرة على الأزمة المتزايدة في توفير الرعاية الطبية الجيدة.

ومع مرور الوقت كان الوضع يزداد سوءًا من نقص الأماكن في المستشفيات إلى المعدات الطبية، ثم الأدوية ومعدات الحماية والعلاج. وفي وقت لاحق، بدأ انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى تعقيد عمل المستشفيات بشكل كبير.