شراكة جديدة تجمع المغرب وإسرائيل... "الأفوكادو"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أكدت من خلالها أن فاكهة "الأفوكادو" ستصبح علامة أو رمز جديد على الشراكة بين المغرب وإسرائيل.

وأفادت الوزارة أن كبريات الشركات الإسرائيلية المنتجة والمصدرة لفاكهة الأفوكادو قد أعلنت عن انطلاق مشروع لإنتاج الأفوكادو بالمغرب، وتبلغ قيمة الاستثمار نحو 9 ملايين دولار، هو ما يمكن المغرب بموجب هذه الشراكة من إنتاج 10.000 طن من الأفوكادو سنويا.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، قد افتتح، في الثالث عشر من الشهر الجاري، في العاصمة المغربية، الرباط، مكتب اتصال بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده، تنفيذا للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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