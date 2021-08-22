- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتج «ميكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في ميكروسوفت.
وقال الأمن السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة
وأوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات عبر هذه الروابط المخصصة للبرنامج منهنا.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتج «ميكروسوفت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.