شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتج «ميكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في ميكروسوفت.

وقال الأمن السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة

وأوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات عبر هذه الروابط المخصصة للبرنامج منهنا.