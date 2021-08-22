باحثون: تناول السمك بانتظام يقي من الإصابة بأمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وجد فريق بحثي بجامعة ماكماستر الكندية، أن تناول الأسماك الزيتية بانتظام يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.



وخلال تحليل للعديد من الدراسات الكبيرة التي شملت مشاركين من أكثر من 60 دولة، وثق الباحثون هذه الفائدة لدى الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، مثل أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

والمكون الحاسم لهذه الفائدة، هو أحماض (أوميجا 3) الدهنية، والتي وجد الباحثون في الدراسة التي نشرت مؤخرا بدورية ( جاما انتيرنال ميدسين)، أنها مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحوالي سدس الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية، والذين تناولوا وجبتين من الأسماك الغنية بـ "الأوميجا 3" كل أسبوع.

ويقول أندرو مينتي، من معهد أبحاث صحة السكان بجامعة ماكماستر، والباحث الرئيسي بالدراسة: "هناك فائدة وقائية كبيرة لاستهلاك الأسماك في الأشخاص المعرضين لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولم يلاحظ أي فائدة مع استهلاك الأسماك في الأشخاص غير المعرضة للإصابة".

ويضيف: "هذه الدراسة لها آثار مهمة بالنسبة للمبادئ التوجيهية بشأن تناول الأسماك على مستوى العالم، فهي تشير إلى أن زيادة استهلاك الأسماك وخاصة الأسماك الزيتية في مرضى الأوعية الدموية قد ينتج عنه فائدة متواضعة للقلب والأوعية الدموية".

ويوضح مينتي أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لا يزالون يتمتعون بحماية متواضعة من الأمراض القلبية الوعائية عن طريق تناول الأسماك الغنية بأوميجا 3، لكن الفوائد الصحية كانت أقل وضوحًا من الأفراد المعرضين لمخاطر عالية.

واستندت النتائج إلى بيانات من حوالي 192 ألف شخص في أربع دراسات، بما في ذلك حوالي 52 ألف شخص يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وهي الدراسة الوحيدة التي أجريت في جميع القارات الخمس.

وركزت الدراسات السابقة بشكل رئيسي على أمريكا الشمالية وأوروبا والصين واليابان، مع القليل من المعلومات من المناطق الأخرى.