القرفة تخفض مستوى الكوليسترول في الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعت الدكتورة أولجا كورابليوفا، أخصائية التغذية الروسية، إلى استخدام القرفة في الطعام لتسريع التمثيل الغذائي وضبط الكوليسترول بالدم.



وأشارت الخبيرة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن محتوى السعرات الحرارية في القرفة منخفض ويعادل 35 سعرة حرارية في 10 جرامات من مسحوق القرفة، ويمكن بإضافة القرفة إلى الطعام تخفيض مؤشر نسبة السكر في الدم بنسبة 20%، وعند استخدامها مع الزبدة أو الجبن، تعطي نكهة لذيذة لهذه المنتجات.

وتقول، "القرفة مثل الفلفل الحار، تسرع عملية التمثيل الغذائي، ومغلي القرفة مع ورق الغار، يساعد فعلا على تخفيض الوزن. كما أنها تحسّن مستوى الكوليسترول في الدم وقد تكون مفيدة في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم أيضا".

وأضافت: "تساعد القرفة على حفظ المواد الغذائية لفترة طويلة في البيت. لذلك تضاف دائما إلى الحلويات والمخللات مع القرنفل وأوراق الغار".