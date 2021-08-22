مكملات غذائية تخفض الكوليسترول الضار.. ماهي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف خبراء عن مجموعة من المكملات الغذائية التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.



ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الخبراء قولهم إن أهم مكمل غذائي هو الماغنيسيوم، والذي يساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار ويزيد من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، كما يعتبر من المعادن الأساسية اللازمة لتنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحوا أن المكمل الثاني هي مادة "البوليفينول" الموجودة في الشاي الأخضر، والتي ثبتت أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا والفيروسات والسرطان.

وبحسب الخبراء يؤدي ارتفاع مستوي الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية، والتي تزيد من مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية.

وتشمل العوامل التي تزيد من مستوى الكوليسترول الضار التدخين وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالدهون غير المشبعة.

وتشمل العوامل التي تخفض مستوى الكوليسترول الضار ممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين والكحول، وتناول الأطعمة التي تحتوي على القليل من الدهون الحيوانية المشبعة والكربوهيدرات سهلة الهضم، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.