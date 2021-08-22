كوريا الجنوبية تسجل 1628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 236 ألفا و366 حالة.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2215 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير(شباط) الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 9ر25 مليون شخص، أي نحو 4ر50 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 4ر11 مليون شخص على جرعتي اللقاح.