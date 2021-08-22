ما هي طريقة استخدام مساعد جوجل الذكي في تشغيل الألعاب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كل يوم يقتحم المساعد الذكي مجالا جديدا، حتى بات بإمكانه تشغيل الألعاب، والتحكم بالمنازل الذكية وحجز الرحلات وتذاكر السينما.



مساعد جوجل الذكي "Nest HUB" المزود بشاشة كبيرة يتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب، وتوفير طرق عديدة للتحكم في الجهاز من خلال شاشة اللمس أو استخدام الأوامر الصوتية.

وهناك خطوات بسيطة لتوظيف المساعد الذكي لجوجل في تشغيل الألعاب المفضلة لك.

عليك فقط أن تتجه إلى تبويب الألعاب الموجودة في الشاشة الرئيسية، وهناك ستجد ألعاب يرشحها المتجر، وبإمكانك البحث عن ألعاب محددة، ثم عليك اختيار مجموعة الألعاب المفضلة من خلال الضغط عليها، وتحديد اللعبة التي ترغب في تشغيلها.

كما ذكرنا أنه يمكن تفعيل خاصية الأوامر الصوتية لتشغيل الألعاب من خلال إصدار أمر "Hey Google, play games"، ليتم عرض جميع الألعاب المتاحة، ثم عليك إصدار أمر أخر باسم لعبة محددة لتشغيلها.

وهناك بعض الألعاب تدعم أيضا خيار الأوامر الصوتية للتحكم في اللعبة، أو الاكتفاء بالتحكم عبر شاشة اللمس.

وعليك ألا تغفل في جعل المساعد الذكي على اتصال دائم بشبكة الإنترنت حتى يعمل بأفضل طريقة، وتحصل على الخدمات بأفضل مستوى.

وبشكل عام فإن مساعد جوجل الذكي "Nest Hub" يوفر حزمة مزايا للمستخدمين، منها للاستمتاع بمقاطع الفيديو السريعة عبر يوتيوب، إلى جانب استخدامه كدفتر ملاحظات.

كما أن الجهاز يتوافق مع مختلف تطبيقات جوجل الأخرى، مثل تطبيق Google Duo على سبيل المثال والذي يتطلب منك إدخال رقم هاتفك الشخصي لاستفادة منه وإجراء المكالمات عبر الجهاز.

وقد تم إطلاق مساعد جوجل الذكي في الأصل على هواتف Google Pixel الذكية و Google Home، ولكنه متاح الآن لجميع أجهزة آندرويد الحديثة ، بما في ذلك أجهزة Wear OS وAndroid TV وNvidia Shield، بالإضافة إلى أية سيارات تدعم خاصة Android Auto، والأجهزة الأخرى أيضا مثل كاميرات Nest وساعة Lenovo الذكية.