أهم ميزات هاتف شاومي ريدمي 10 الجديد.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي ريدمي 10 على مستوى العالم، والذي يأتي مع مجموعة شرائح جديدة وإعداد محسّن للكاميرا والعديد من الأشياء الأخرى.



إليك كل ما تحتاج معرفته حول هاتف ريد مي 10 الجديد، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس أونلاين:

يأتي الجهاز الجديد بشاشة FHD مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث متكيف 90 هرتز، مما يتيح للهاتف ضبط معدل التحديث تلقائيًا وفقًا للمهمة المطروحة حتى لا يهدر الكثير من عمر البطارية. تأتي الشاشة أيضًا مع عرض ضوء الشمس وميزات وضع القراءة 3.0. يتم تشغيل الهاتف بواسطة MediaTek Helio G88 وسيكون متاحًا في ثلاثة تكوينات تخزين، وهي 4 جيجابايت + 64 جيجابايت و 4 جيجابايت + 128 جيجابايت و 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.

كما يأتي الهاتف مع إعداد رباعي الكاميرا في الخلف. يشتمل هذا على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل واثنين من مستشعرات العمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل. في المقدمة، توجد كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل مغلفة بفتحة في الوسط. يتميز الهاتف أيضًا ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 18 وات ودعم الشحن السلكي العكسي 9 وات.

يحتوي الهاتف الجديد أيضًا، إعداد مكبر صوت مزدوج ومنفذ سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. يوجد مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب مع زر الطاقة. يزن الجهاز 181 جرامًا وتبلغ أبعاده 161.95 × 75.53 × 8.92 ملم.

تتراوح أسعار الجهاز بين 179 و 219 دولاراً، وسيكون متوفراً بثلاثة ألوان مختلفة هي الرمادي والأبيض والأزرق.