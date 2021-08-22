أمير قطر يحدد الثاني من أكتوبر موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى

دبي - محمود عبدالرازق - ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت، الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

كما دعا المرسوم المواطنين المسجلة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في الموعد المحدد.

هذا ودعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.

وقال الشيخ خالد بن خليفة: "إن مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة".