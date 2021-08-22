مقطع فيديو لطبخ "مندي كنغر" يثير جدلا واسعا في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، عبر بيان نشره بحسابه في موقع "تويتر"، أن "ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة يعتبر مخالفا لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وأن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح".

وأوضح المركز في بيانه أنه جرى "ضبط هذا المقطع في حينه، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله".

واستدعت السلطات السعودية الشخص، الذي ذبح الكنغر وطهاه في وجبة "مندي"، ونشر فيديو يوثق فعلته.

وأفاد المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح، في مداخلة مع قناة "الإخبارية" المحلية أنه "منذ لحظة نشر الفيديو وانتشاره تم رصده، والتعامل معه بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستدعاء المخالف والنظر في هذه المخالفة"، مشيرا إلى أن "اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية واللوائح المنبثقة من نظام البيئة المعنية بالحياة الفطرية تنص على مخالفات عدة يجب الحذر من الوقوع فيها، وإحداها هي النشر". وأكد الفالح أنه "يجري حاليا التعامل مع هذه المخالفة وسيتم إيقاع المخالفات اللازمة في حينها".

واعتبر أن نشر مثل هذا المحتوى يشجع أشخاصا آخرين على ذبح حيوانات أخرى مشابهة.