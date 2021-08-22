الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 32 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت مقابل 20 إصابة قبل يوم.



وذكرت اللجنة في بيان أن أربعا من الإصابات الجديدة محلية دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم ..وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولا من 20 قبل يوم ..ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94631 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.