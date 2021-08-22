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الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 32 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت مقابل 20 إصابة قبل يوم.

 

وذكرت اللجنة في بيان أن أربعا من الإصابات الجديدة محلية دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم ..وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولا من 20 قبل يوم ..ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

 

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94631 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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