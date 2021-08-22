سرقة ألواح نحاسية من معلم شهير في برلين.. إليك القصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعرّض عمود النصر في برلين وهو نصب تذكاري في قلب المدينة، لسرقة ألواح نحاسية مهمّة منه ذات قيمة تاريخية، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة الألمانية.



واكتشف عمّال كانوا يجرون أعمال إصلاح اختفاء أجزاء كبيرة من الألواح المعدنية التي تغطّي سقف المدخل في هذا المعلم الشهير الواقع عند تقاطع أربعة شوارع رئيسية، بحسب المصدر عينه.

وأفادت صحيفة "بي تسد" المحلية بأن قيمة المسروقات قد تصل إلى مئات آلاف اليوروهات.

وشيِّد عمود النصر للاحتفاء بذكرى الحملات العسكرية البروسية، لا سيّما ضدّ فرنسا نابليون. وهو يعدّ من أبرز المعالم السياحية في العاصمة الألمانية، خصوصا بفضل المشهد البانورامي الذي يتسنّى للزائر تأمّله من أعلاه. وظهر هذا المعلم في فيلم فيم فندرز "وينغز أوف ديزاير".