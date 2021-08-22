خبراء يكشفون عن وجود مشكلة في درجة حرارة الهاتف الذكي "بيكسل 5 أيه"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف خبراء عن وجود مشكلة في درجة حرارة الهاتف الذكي "بيكسل 5 أيه" وذلك عند تسجيل فيديو عالي الوضوح بتكنولوجيا فور كيه لفترة طويلة.



وهاتف "بيكسل 5 أيه"هو أحدث أجيال الهواتف الذكية التي تنتجها شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل.

أسباب سخونة هاتف "بيكسل 5 أيه"

وبحسب الخبير أدم ماتلكوك وخبراء موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن درجة حرارة الهاتف بيكسل 5 أيه الذي كشفت عنه جوجل الأسبوع الماضي، ترتفع عندما تم تسجيل فيديو عالي الوضوح بتكنولوجيا فور كيه لفترة طويلة.

وهذا التسجيل عالي الوضوح، يمكن أن يؤدي إلى توقف التسجيل بشكل مفاجئ وعرض رسالة تطلب ضرورة إغلاق الكاميرا "لفترة من الوقت حتى يبرد الجهاز".

وذكر موقع سي نت أن الاختبارات التي أجراها، أظهرت أن الهاتف يستطيع تسجيل فيديوهات عالية الوضوح لمدة تزيد قليلا عن ست دقائق قبل أن يتوقف عن التسجيل.

ورغم ارتفاع درجة الحرارة في الجزء العلوي من الهاتف والمحيط بالكاميرا، فإن الجزء السفلي يظل في حالة طبيعية.

كيف تروج جوجل لـ"بيكسل 5 أيه"؟

وذكرت جوجل أن الهاتف بيكسل 5 أيه، من الجيل الخامس للاتصالات ومزود بشاشة أكبر وبطارية أكبر إلى جانب القدرة على مقاومة المياه، في محاولة لجذب العملاء الباحثين عن هواتف ذكية منخفضة التكلفة وزيادة حصتها من السوق.

يبلغ سعر الجهاز الجديد 449 دولارا وهو ما يقل بنحو 50 دولار عن سعر الجيل السابق بيكسل4 أيه المتوافق مع تكنولوجيا الجيل الخامس، مع إضافة تحديثات بسيطة، وتخفيض بسيط لدعم معايير تكنولوجيا الجيل الخامس.

في الوقت نفسه، يحتوي الهاتف الجديد الأقل سعرا على كاميرا مزدوجة وشريحة تأمين للجهاز ومعالج من إنتاج شركة كوالكوم، وهي المكونات الموجودة في الفئة الأغلى سعرا أيضا.

ومن المنتظر أن تبدأ شركة ألفابيت المالكة لشركة جوجل بيع الهاتف بيكسل 5 أيه مباشرة في الولايات المتحدة واليابان اعتبارا من 26 أغسطس/ آب الحالي، إلى جانب بيعه عبر متاجر شبكة اتصالات شركة سوفت بنك كورب اليابانية.

تبلغ مساحة شاشة الهاتف الجديد 6.3 بوصة (16 سنتيمترا) وهي أكبر قليلا من شاشة الجهاز بيكسل 4 أيه والتي تبلغ 6.2 بوصة. كما تمت زيادة قوة البطارية لكي تكفي للعمل لمدة 48 ساعة عند شحنها بالكامل بحسب شركة جوجل.