أبل تطلق تطبيقا جديدا لأجهزة نظام التشغيل "آي.أو.إس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت أبل تطبيقا جديدا لأجهزة نظام التشغيل "آي.أو.إس" لجمع ردود فعل المستخدمين على تحسينات تطبيق المساعد الشخصي الذكي سيري.



وأطلقت أبل على التطبيق الجديد اسم "سيري سبيتش ستداي - دراسة حديث سيري" ويسمح للمستخدمين الذين يستخدمونه بوصول أوامرهم الصوتية وغيرها من تقييماتهم إلى شركة أبل.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا التطبيق متاح في عدد من الأسواق العالمية لكن لم يتم تسجيله على مخططات متجر أبل الإلكتروني آب ستور، ضمن فئة "الخدمات" عند نشر التطبيق.

ووفقا لبيانات شركة سينسور تاور المتخصصة في دراسة سوق التطبيقات فإن تطبيق أبل الجديد تم طرحه لأول مرة يوم 9 أغسطس/ آب الحالي.

وتم طرح نسخة محدثة منه يوم 18 أغسطس/آب أيضا.

والتطبيق متاح حاليا في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وهونج كونج والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وتايوان.

ما يشير إلى أن دراسة أبل لتقييم العملاء لتحديثات سيري تجري على نطاق عالمي واسع.

في الوقت نفسه فإن التطبيق يظهر عند البحث في آب ستور باستخدام كلمة مفتاحية أو باستعراض قائمة تطبيقات أبل المنشورة.

ويقدم تطبيق "سيري سبيتش ستدي" معلومات قليلة عن أهداف الدراسة المحددة ولا يقدم شرحا لكيفية اشتراك المستخدم في الدراسة.

وبدلا من ذلك فهو يوفر رابطا لاتفاقية ترخيص قياسية بشأن الدراسة وشاشة يمكن للمشارك إدخال رقم هويته من خلالها لكي يبدأ الاشتراك في الدراسة.