شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتعهد بتقديم قروض بـ 300 مليون دولار لتحديث مصفاه نفط بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأحد، أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجى أكد لنظيره العراقى فؤاد حسين أن طوكيو ستقدم ما يصل إلى 32.7 مليار ين (أى ما يعادل 300 مليون دولار)، فى شكل قروض منخفضة الفائدة، للعراق، للمساعدة فى تنفيذ خطة البلاد لتحديث إحدى مصافى تكرير النفط.

تعهد موتيجى بذلك خلال زيارة مفاجئة لبغداد، هي الأولى منذ أغسطس 2006. حسبما قالت الخارجية اليابانية في بيان نقلته صحيفة (جابان تايمز) على موقعها الالكترونى.

وأفاد البيان بأن المساعدة المالية سوف تُخصص لتوسيع إحدى مصافي التكرير العراقية الرئيسية فى محافظة البصرة بجنوب العراق، في إطار جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطنى.

وتابع أن الجانبين ناقشا - أيضا - القضايا الإقليمية، بما فى ذلك الأزمة في أفغانستان، فضلا عن سبل توسيع العلاقات التجارية بين اليابان والعراق.

كما أجرى "موتيجى" محادثات منفصلة في بغداد مع الرئيس العراقي برهام صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث جرى الاتفاق على تكثيف التعاون من أجل ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ولم تعلن وزارة الخارجية عن زيارة موتيجي للعراق - التي جاءت في إطار جولته في الشرق الأوسط - لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفى سياق متصل، ذكرت الخارجية اليابانية أن موعداً تحدد لعقد اجتماع فى وقت لاحق اليوم بين موتيجى والرئيس الإيرانى الجديد إبراهيم رئيسى فى طهران، لمناقشة أخر التطورات في الملف النووى الإيرانى.

