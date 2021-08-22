شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسلوب هوليوودي يشجع على تلقي اللقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتمد مركز للتثقيف الصحي بالقرب من لوس أنجليس الأسلوب الهوليوودي للترويج للقاح المضاد لكوفيد 19، من خلال مسرحية يدمر فيها بطل خارق شجاع فيروس كورونا القبيح بمعلومات عن اللقاحات.



وقالت مخرجة مسرحية «الكابتن إمباثي ضد كوفيد 19» فالنتينا سانابريا، إن فكرة هذه المسرحية التي بدأ عرضها هذا الأسبوع في مركز «إل سول» في سان بيرناردينو، إحدى الضواحي الشرقية للوس أنجليس، «نشأت من الحاجة إلى تثقيف الناس حول أهمية اللقاح، وخصوصاً الشباب منهم».