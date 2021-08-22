دراسة تكشف فوائد "الجوز" في انخفاض خطر الوفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف بحث جديد أجري في جامعة هارفارد على وجود صلة بين تناول المزيد من الجوز ومتوسط العمر وانخفاض مخاطر الوفاة بشكل عام، خاصة بين كبار السن.



وبينت الدراسة أن تنازل 5 حصص (أوقيات) أو أكثر من الجوز أسبوعياً، قد تساعد في تعزيز طول العمر، لا سيما بالنسبة لكبار السن.

ارتبط تناول "الجوز" بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب المؤدية للوفاة بنسبة 14 بالمئة. واكتشف مؤلفو الدراسة أيضاً انخفاض خطر الوفاة بنسبة 25 بالمئة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.3 عام مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون الجوز مطلقاً.

ويعلق كبير الباحثين بالدراسة يانبينغ لي، من جامعة هارفارد: "نصيحة عملية يمكن أن تكون مجدية لعدد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين صحتهم، وهو الأمر الذي يشغل بال العديد من الأشخاص".

ووجدت الدراسة، المنشورة في دورية Nutrients العلمية مؤخراً، ارتباطاً مماثلاً بين تناول "الجوز" حتى بكميات أقل أسبوعياً مع زيادة متوسط العمر المتوقع والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، مع تغير النسب، لجهة تقليل خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 13 بالمئة وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 4 بالمئة، حال تناول 4 أوقية أسبوعياً.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج من خلال تحليل بيانات سابقة لـ 67،014 امرأة (متوسط عمرهن 63 عام)، إضافة إلى تحليل بيانات 26326 رجلاً مسنًا، تضمن ذلك مسحاً لاستهلاكهما من الجوز أيضاً.