اليونيسف يحذر: لبنان يواجه خطر انقطاع خدمات المياه الأساسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المنظمة في وفي بيان، حذرت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيواجه أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان – معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة – احتمال تعرضهم لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة.

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وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه إذا أجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، "فذلك سوف يعرّض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات كـوفيد-19."

وأمس السبت، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون أن "الحكومة ستتشكّل بالتعاون بينه وبين الرئيس المكلّف على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة".

وقال الرئيس عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: إنه "تقرر دعم المحروقات بتحمّل الخزينة جزءاً من الكلفة، وإعطاء موظفي القطاع العام مساعدة عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب، وفقا للأصول، ضمن خطة تعافٍ شاملة".

وأضاف:"أصارحكم كي تعرفوا أن هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة، كأن المطلوب المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين ووقوفهم في طوابير الذلّ".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتان ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.

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