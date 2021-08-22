شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 515 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر و 102 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) و 27 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 191171، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4984.

كما سجلت البحرين 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 271,534، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1386.