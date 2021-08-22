شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: قتلى من عناصر مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش غرب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش اليمني، غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

واستدرجت قوات الجيش اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة "الطوير"، في محيط مديرية مقبنة، واستهدفتها، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.

وكانت قوات الجيش اليمني قد نفذت - أمس - عملية ناجحة، على مواقع للمليشيا الحوثية، شمال غربي مدينة تعز، أسفرت عن تكبد العدو خسائر كبيرة.