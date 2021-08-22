بينيت يناقش مع بايدن ملفات سوريا ولبنان وإيران

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، سيلتقي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، الرئيس الأمريكي في واشنطن، وسيناقش معه الأوضاع في كل من قطاع غزة وسوريا ولبنان.

وأفاد غندلمان بأن الملف الرئيس على أجندة بينيت خلال زيارته لواشنطن هو ما أسماه بـ"التصرفات الإيرانية"، وكيفية التصدي لها، فضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر أوفير غندلمان في تغريدته أيضا أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت سيستقبل المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على أن يزور مصر بعدها، ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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