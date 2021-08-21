شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على آخر إحصائية بالجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت آخر احصائيات صادرة عن الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، عن إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة من اللقاح.

ووصل عدد الجرعات المعطاة من اللقاح إلى أكثر من 33 مليون و700 ألف جرعة ، منذ انطلاق حملة التطعيم في 17 ديسمبر من عام 2020 وحتى اليوم- وفقاً لـ”المدينة”-.

وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتفادي المضاعفات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة.