شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على آخر إحصائية بالجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت آخر احصائيات صادرة عن الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، عن إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة من اللقاح.
ووصل عدد الجرعات المعطاة من اللقاح إلى أكثر من 33 مليون و700 ألف جرعة ، منذ انطلاق حملة التطعيم في 17 ديسمبر من عام 2020 وحتى اليوم- وفقاً لـ”المدينة”-.
وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتفادي المضاعفات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة.
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