إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة شرق غزة... والجيش يتوعد

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة شرق القطاع، وذلك بعدما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر، موضحة أنه جندي من وحدة المستعربين، التابعة لحرس الحدود.

وأضافت القناة أن الجندي ـ يعتقد أنه قناص ـ أصيب بجروح خطيرة جدا، جراء إطلاق نار عليه من مسافة قريبة عند السياج الحدودي مع غزة اليوم، فيما توعد الجيش الإسرائيلي بالرد.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية شرق قطاع غزة، فتحوا نيرانهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الفتية والشبان الذين يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج الفاصل شرق القطاع.

وأدى فتح النيران الإسرائيلية صوب الفتية والشباب إلى إصابة 10 مواطنين، على الأقل، بالرصاص الحي والأعيرة المغلفة بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الآلاف من الفلسطينيين تظاهروا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين.

وأوضحت القناة العبرية الـ12 أن الجيش الإسرائيلي نصب قناصته بطول الجدار الفاصل مع قطاع غزة، استعدادا لأي مواجهات مع المتظاهرين الفلسطينيين الذين بدؤوا بالتوافد إلى الجدار، وبعضهم حاول اختراقه.

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية بدء توافد المتظاهرين إلى مخيم ملكة، شرقي مدينة غزة، بغرض المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك (في العام 1969) ورفضا للحصار الإسرائيلي.

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