شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني ينفذ تدريبا بالمياه الإقليمية بالتنسيق مع "بحرية اليونيفيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبناني أن وحدات من قواته نفذت تدريبا تكتكيا في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

جاء ذلك في توضيح للجيش اللبناني لفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بلبنان تظهر فيه بوارج حربية أجنبيه ،بالقرب من سواحل العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح الجيش اللبناني أن البوارج التي ظهرت في مقاطع فيديو تشارك في هذه التدريبات.