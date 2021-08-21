شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يمنح أولوية حجز موعد «لقاح كورونا» لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن منح تطبيق “توكلنا” أولوية حجز موعد في مراكز اللقاح لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”، أن الخدمة تتيح الأولوية للطلاب ممن هم ضمن الفئة العمرية من 12-18 عاماً للحصول على لقاح كورونا في أقرب مركز لقاح من خلال التطبيق.

وقال إن الخدمة تهدف إلى سرعة رفع نسبة تحصين الطلبة قبل العودة للمدارس حضوريا، وحماية الطلاب والطالبات وأسرهم والمجتمع، إضافة إلى الحفاظ على صحة المجتمع التعليمي، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وتابعت أن آلية الحصول على الخدمة تتمثل في الدخول إلى الخدمات الصحية في التطبيق واختيار لقاح كورونا، ومن ثم تحديد التابع، وبعدها اختيار أولوية حجز موعد للبحث عن أقرب موعد أو اختيار المركز المناسب.

وأكدت الوزارة أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار اليوم والوقت، وبعدها تصل رسالة نصية بتفاصيل الموعد.