لمرضى القلب.. تعرف على أفضل نظام غذائى لصحتك لتجنب المضاعفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

مرضى الأمراض المزمنة خاصة القلب والسكر يحتاجون إلى نظام غذائي شديد الحرص خوفا من الإصابة بأي مضاعفات صحية، ويعتبر الخيار الأفضل لهم في أنظمة الدايت والتغذية هو الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات على العديد من العناصر الغذائية الصحية، لأن الألياف الموجودة في الفاكهة والخضار تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، كما يساعد النظام الغذائي النباتي أيضًا على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل فرص الانسداد.



ووفقا لتقرير لموقع time now news ، وجدت دراستان بحثيتان جديدتان تم نشرهما في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول المزيد من الأطعمة المغذية والنباتية هو الأفضل لصحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول.

وجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي يركز على النبات في مرحلة الشباب يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب والعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى في منتصف العمر.

ووجدت دراسة ثانية أن تناول الأطعمة النباتية التي تخفض مستويات الكوليسترول يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء بعد سن اليأس.

وجد الباحثون أن كلاً من الشباب والنساء بعد انقطاع الطمث يعانون من عدد أقل من النوبات القلبية وكانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عندما يأكلون المزيد من الأطعمة النباتية الصحية.

نظام تغذية مناسب لمرضى القلب

توصيات النظام الغذائي ونمط الحياة لجمعية القلب الأمريكية:

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات.

تناول كل الحبوب.

منتجات الألبان قليلة الدسم.

الدواجن والأسماك منزوعة الجلد.

المكسرات.

البقوليات.

زيوت نباتية.

استهلاك محدود من:

الدهون المشبعة

الدهون غير المشبعة

صوديوم

لحم أحمر

حلويات

مشروبات سكرية

يمكن الاختيار من بين الأطعمة النباتية القريبة قدر الإمكان من الأطعمة الطبيعية، وغير المعالجة بشكل كبير مثل الدواجن غير المقلية والأسماك غير المقلية والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم.