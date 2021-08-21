العاصفة هنري تتحول إلى إعصار.. وتهدد الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استحالت العاصفة هنري إعصارا من الدرجة الأولى السبت يتجه نحو الشمال-الشرقي للولايات المتحدة، وفق تحذيرات المركز الأمريكي للأعاصير.



وبلغت سرعة رياح الإعصار هنري 120 كلم/س، ومن المتوقع بلوغه إما لونغ آيلند قرب نيويورك الأحد وإما نيو انغلند شمالاً، إلا انّ مركز الأعاصير يترقب "تراجع قوته قبيل وصوله".

ومن المتوقع هطول ما بين سبعة إلى 15 سم من الأمطار في أنحاء المنطقة، وما يصل إلى 25 سم في بعض الأماكن، وفق تحذير المركز الأمريكي الذي نبّه أيضاً من مخاطر السيول.

وكان جزء من شمال شرق الولايات المتحدة، بما يشمل نيويورك، قد وضع في حال تأهب الجمعة مع اقتراب هنري الذي قد يصبح أول إعصار يضرب سواحل نيو انغلند منذ 30 عاما.

وقال متحدث باسم الوكالة الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي ان "آخر إعصار ضرب نيو انغلند كان بوب في 1991". وتسبب هذا الإعصار في مقتل 17 شخصا على الأقل.

وفي ظل المخاطر المرتفعة، دعا عدد من حكّام الولايات في نيو إنغلند التي تضم ولايات كونيتيكت وماين وماساتشوستس ونيوهامبشر ورود آيلاند وفيرمونت، السكان إلى الاستعداد.

ودعا مكتب حاكم ولاية ماساتشوستس تشارلي بيكر "جميع السكان إلى تجنب التنقلات غير الضرورية".

وقال مكتب بيكر إنّ الإعصار قد يتسبب في هذه الولاية حيث سيتم إغلاق جميع الشواطئ والمتنزهات بين السبت والإثنين، في انقطاع التيار الكهربائي ما سيؤثر على ما يراوح بين مئة ألف و300 ألف ساكن.